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Ивановские новости

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В Иванове суд займётся условиями в СИЗО-1

В Иванове суд займётся условиями в СИЗО-1

Проверка нашла нарушения в СИЗО-1 Ивановской области, которые не устранили с января 2026 года. Они нарушают права подследственных и осуждённых на нормальные бытовые условия.

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