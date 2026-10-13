В Иванове суд займётся условиями в СИЗО-1

Проверка нашла нарушения в СИЗО-1 Ивановской области, которые не устранили с января 2026 года. Они нарушают права подследственных и осуждённых на нормальные бытовые условия.
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