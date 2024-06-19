Словарь косметолога: какие пробиотики подойдут для вашего типа кожи

Рассказывает Татьяна Шапранова, ведущий тренер-косметолог компании Geltek Что такое микробиом Кожа каждого человека имеет собственную уникальную микрофлору, в состав которой входят бактерии, грибы, вирусы и паразиты.
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