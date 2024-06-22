«Финам» даст доступ к биржам Бразилии, БКС — запустит деривативы на акции Китая

Брокер «Финам» планирует до конца осени 2024 года дать прямой доступ своим клиентам к биржам Бразилии — в частности, к бирже Bovespa «В3), заявил президент «Финама» Владислав Кочетков в ходе конференции SMART-LAB CONF.
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