Танкист группировки «Центр» рассказал, как икона спасла его от осколка

Механик-водитель 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии Алексей Крупин, удостоенный медали «За отвагу», поделился трогательной историей о том, как икона, подаренная ему братом, спасла ему жизнь во время боевых действий.
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