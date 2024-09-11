Появился третий кандидат на должность Уполномоченного по правам человека в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков назвал третьего кандидата на должность омбудсмена республики. Как сообщил «ФакторНовости», на эту позицию был выдвинут Дмитрий Егоров, бывший начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры Республики Карелия.