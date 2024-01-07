Жители России 8 января 2024 года продолжают отмечать Святки Юлия СыромятниковаВ понедельник, 8 января 2024 года, все верующие православные жители Российской Федерации продолжают праздновать святки, которые начались сразу после Рождества Христова — 7 января.
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