НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

69 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    От хохлоублюдков можно ждать что угодно!Десять тысяч росс...
  • Владимир Елкин
    Нужно ускорить освобождение территорий от банды клоунов зеленского и ГЕСТАПО-СБУ и тогда освобождение наших сторонник...Десять тысяч росс...
  • Влад Владимиров
    Автор торопится похоже тут немного... Ведь на дворе сейчас 7 лишь число... Если из будущего  он прибыл только.)))  Ч...Жители России 8 я...

Жители России 8 января 2024 года продолжают отмечать Святки

Жители России 8 января 2024 года продолжают отмечать Святки

Жители России 8 января 2024 года продолжают отмечать Святки Юлия СыромятниковаВ понедельник, 8 января 2024 года, все верующие православные жители Российской Федерации продолжают праздновать святки, которые начались сразу после Рождества Христова — 7 января.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Влад Владимиров
Автор торопится похоже тут немного... Ведь на дворе сейчас 7 лишь число... Если из будущего  он прибыл только.)))  Что то с логикой не то тут у него...)))
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх