Происшествия

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Во Владимирской области продолжается акция «Полицейский Дед Мороз»

Сотрудники ОМВД России по Гороховецкому району и представители Общественного совета поддержали акцию «Полицейский Дед Мороз».

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