Председатель Орловского общества инвалидов Мацькив: «Нас никто не спрашивает, где нужны пандусы»

Сегодня много говорится о доступности среды для инвалидов. Раньше городское пространство в принципе было инвалиду-колясочнику недоступно, общество стеснялось людей с ограниченными возможностями здоровья и просто закрывало глаза на их проблемы.
Сегодня много говорится о доступности среды для инвалидов. Раньше городское пространство в принципе было инвалиду-колясочнику недоступно, общество стеснялось людей с ограниченными возможностями здоровья и просто закрывало глаза на их проблемы.
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