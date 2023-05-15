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Председатель Орловского общества инвалидов Мацькив: «Нас никто не спрашивает, где нужны пандусы»

Председатель Орловского общества инвалидов Мацькив: «Нас никто не спрашивает, где нужны пандусы»

Сегодня много говорится о доступности среды для инвалидов. Раньше городское пространство в принципе было инвалиду-колясочнику недоступно, общество стеснялось людей с ограниченными возможностями здоровья и просто закрывало глаза на их проблемы.

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