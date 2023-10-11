Иранский шах рынку нефти

В среду, 11 октября 2023 года, нефть Brent колеблется в основном выше отметки в 87 долларов за баррель (декабрьский фьючерс на LCO), а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) — выше 85 долларов (ноябрьский фьючерс на LCO).
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