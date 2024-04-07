Китайцы придумали абсурдный краш-тест и разбили в нем Geely Monjaro. Каков итог?

Geely Monjaro уже прошел различные краш-тесты у себя на родине, но это беспрецедентный случай. Совершенно непонятно, кто это придумал и что имитирует такое столкновение, но тем не менее очередное испытание Монтарро прошло успешно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии