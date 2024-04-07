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  • Traveller
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Китайцы придумали абсурдный краш-тест и разбили в нем Geely Monjaro. Каков итог?

Китайцы придумали абсурдный краш-тест и разбили в нем Geely Monjaro. Каков итог?

﻿﻿Geely Monjaro уже прошел различные краш-тесты у себя на родине, но это беспрецедентный случай. Совершенно непонятно, кто это придумал и что имитирует такое столкновение, но тем не менее очередное испытание Монтарро прошло успешно.

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