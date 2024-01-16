«Неделя памяти жертв Холокоста» проходит в Москве и в регионах России в 10 раз. Цикл мероприятий приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января и освобождению в этот день в 1945 году Красной армией лагеря смерти Аушвиц (Освенцим).
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