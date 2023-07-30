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Агент Худобина: «Он бы сто процентов усилил «Ладу», посмотрим, что там решат. Ждали Минск, но клуб сделал выбор в пользу канадского вратаря»

– Мы ждали Минск, но клуб сделал выбор в пользу канадского вратаря. Дай бог, конечно, чтобы у него все получилось.

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