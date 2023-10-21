Орловскому облсовету предстоит принять решение о бюджете региона на будущий год

Президиум облсовета в прошедшую пятницу назначил очередное заседание заксобрания на 27 октября. Депутаты рассмотрят в первом чтении проект закона Орловской области «Об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и изменения в Устав области.