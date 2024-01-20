Это самый большой iPad Air в истории. Появились CAD-изображения нового планшета Apple

В Сети появились изображения нового огромного планшета iPad Air. Речь о CAD-изображениях, которые не могут продемонстрировать различные детали дизайна, но в целом понятно, как будет выглядеть новая модель.
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