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Пьяный водитель из Читы после праздника не довёз свою подругу до дома

Пьяный водитель из Читы после праздника не довёз свою подругу до дома

Сообщается, что при столкновении пострадала 24-летняя пассажирка "Мазды". Её доставили в больницу. Всего, по данным регионального управления ГИБДД за минувшие сутки в Забайкальском крае выявлено 347 нарушений ПДД, в том числе 15 фактов пьяной езды.

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