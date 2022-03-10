Пьяный водитель из Читы после праздника не довёз свою подругу до дома

Сообщается, что при столкновении пострадала 24-летняя пассажирка "Мазды". Её доставили в больницу. Всего, по данным регионального управления ГИБДД за минувшие сутки в Забайкальском крае выявлено 347 нарушений ПДД, в том числе 15 фактов пьяной езды.