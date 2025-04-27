Кореевед Асмолов: бойцы КНДР участвовали в боях только в Курской области

Северокорейские военнослужащие принимали участие в боях только на курском направлении, заявил aif.ru ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.
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