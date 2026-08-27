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Царьград

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Лукашенко похвалил 500 аграриев за дисциплину на военных сборах

Лукашенко похвалил 500 аграриев за дисциплину на военных сборах

Александр Лукашенко отметил успешную работу 500 сельхозработников на военных сборах в Беларуси. Первоначально направленные на переподготовку из-за дисциплинарных нарушений, они доказали свою эффективность.

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