Лукашенко похвалил 500 аграриев за дисциплину на военных сборах

Александр Лукашенко отметил успешную работу 500 сельхозработников на военных сборах в Беларуси. Первоначально направленные на переподготовку из-за дисциплинарных нарушений, они доказали свою эффективность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии