Ремонт городских дорог продолжается!🔥 Сегодня планируется завершить ремонт дороги по улице Мира, где был повреждён асфальт при ремонте водонапорного коллектора.
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Ремонт городских дорог продолжается!🔥 Сегодня планируется завершить ремонт дороги по улице Мира, где был повреждён асфальт при ремонте водонапорного коллектора.