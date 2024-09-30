Зеленые троллейбусы 70-х годов проводили на пенсию в Новосибирске

Обновление подвижного состава общественного транспорта продолжается в Новосибирске. 30 сентября в одном из тематических пабликов появилось сообщение о том, что прекращается эксплуатация троллейбусов ЗиУ-682.
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