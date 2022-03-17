Жители Карелии жалуются на высокие цены. Кто слушает эти жалобы? 

Мы выяснили, куда стекается информация о том, что происходит в магазинах республики С 3 марта 2022 года в министерстве экономического развития Карелии заработала «горячая линия» для звонков граждан, недовольных повышением цен на продукты питания.
Мы выяснили, куда стекается информация о том, что происходит в магазинах республики С 3 марта 2022 года в министерстве экономического развития Карелии заработала «горячая линия» для звонков граждан, недовольных повышением цен на продукты питания.
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