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Жители Карелии жалуются на высокие цены. Кто слушает эти жалобы? 

Жители Карелии жалуются на высокие цены. Кто слушает эти жалобы? 

Мы выяснили, куда стекается информация о том, что происходит в магазинах республики С 3 марта 2022 года в министерстве экономического развития Карелии заработала «горячая линия» для звонков граждан, недовольных повышением цен на продукты питания.

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