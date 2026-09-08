«Не будете учить — пожалуюсь в прокуратуру»: как мигранты шантажируют русских учителей

Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда Первая неделя сентября обнажила то, о чём годами шептались родители.
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