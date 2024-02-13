Инвалидов боевых действий предложили обеспечить спецавтомобилями

Глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов и зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев предложили обеспечить автомобилями ветеранов боевых действий с инвалидностью.
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