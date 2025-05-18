Полиция Румынии вывела Симиона и Джорджеску с избирательного участка

Полицейские вывели с избирательного участка в Могошоае в пригороде Бухареста кандидата в президенты Румынии, лидера "Альянса за объединение румын" Джеордже Симиона и отстраненного от участия в выборах политика Кэлина Джорджеску.
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