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За рулем

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Названы самые необычные ДТП на российских дорогах

Названы самые необычные ДТП на российских дорогах

«Росгосстрах» составил перечень самых неординарных происшествий, из-за которых выплачивал компенсации или брал на себя организацию и оплату ремонта.

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