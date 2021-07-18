“Если Лорак отреклась от слов, то что-то там происходило!”: Отар Кушанашвили прокомментировал харассмент братьев Меладзе

Ранее журналист клялся-божился, что знает обвиненного продюсера как кристально чистого человека, не мог такой младенец сделать непристойное предложение своей подопечной Отар Шалвович даже о домогательствах говорит так, что сидишь и смеешься:) Отличное у него все-таки чувство юмора.
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