В Госдуме очередной скандал. Известная спортсменка агитировала депутатов не голосовать за закон полезный для россиян

VORON VoronS Миронов ХайпоЖОР!!!! Лгун и Обманщик!!! Это ПОПРАВКА к закону!!! И Выдвинула ее не Справедливая Россия!!!! Это ЛОЖЬ!!!! Поправку выдвинули ЛДПР и Единая!!!! Совместно!!! Вчера только интервью было!

Игорь Кинжалов Ясно и так: ты виноват тем, что не учился хорошо в школе, читать противно - в коротком предложении умудрился сделать уйму ошибок, балбес, тебя не учили, где и когда ставить надо знаки препинания, в частности, запятые. Не позорься, сиди в своей конуре и не хрюкай...