Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В Госдуме очередной скандал. Известная спортсменка агитировала депутатов не голосовать за закон полезный для россиян

В Госдуме очередной скандал. Известная спортсменка агитировала депутатов не голосовать за закон полезный для россиян

Интересная жизнь с Vera Star Фото: dailystorm.ru Честно говоря, когда смотришь на поведение депутатов Госдумы и слушаешь то, о чем они говорят, начинают закрадываться сомнения в их адекватности.

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Комментарии
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VORON VoronS
Миронов ХайпоЖОР!!!! Лгун и Обманщик!!! Это ПОПРАВКА к закону!!! И Выдвинула ее не Справедливая Россия!!!! Это ЛОЖЬ!!!! Поправку выдвинули ЛДПР и Единая!!!! Совместно!!! Вчера только интервью было!
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13 час.
Игорь Кинжалов
Ясно и так: ты виноват тем, что не учился хорошо в школе, читать противно - в коротком предложении умудрился сделать уйму ошибок, балбес, тебя не учили, где и когда ставить надо знаки препинания, в частности, запятые. Не позорься, сиди в своей конуре и не хрюкай...
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13 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Во-первых. в ГД никому не устроили показательную порку-ЛИШЕНИЕИ МАНДАТА ЗА ТАКИЕ ВЫКИДЫШИ (РАЗВЕ РАШКИНА-ТАК ТОТ НЕВИННОГО ЛОСЯ УГРОХАЛ), во-вторых, давно пора закрыть путь на такую властную вершину-любой кухарке, (спортсмены в их числе). !!!
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11 час.

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