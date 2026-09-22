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Билич о решении 41-летнего Модрича остаться в сборной: «Мы все очень рады. Он последний, кто захотел бы расслабиться и играть вполсилы»

Билич о решении Модрича остаться в сборной: он последний, кто захотел бы играть вполсилы Тренер сборной Хорватии Славен Билич доволен решением 41-летнего хавбека « Милана » Луки Модрича продолжить карьеру в национальной команде.

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