🇬🇪 Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что действия Запада по разжиганию протестов из-за «Закона об иностранном влиянии» продиктованы желанием создать из Грузии «второй фронт» для России.
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🇬🇪 Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что действия Запада по разжиганию протестов из-за «Закона об иностранном влиянии» продиктованы желанием создать из Грузии «второй фронт» для России.
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