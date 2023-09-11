Ассоциация гражданок Германии поделилась резонансным роликом: «Год назад мы поделились с беженцами из Украины многим, что у нас было.
Хватит быть прищепками на сосках
Комментарии
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лл
лина любимцева
Так большинство так называемых "украинцев" с Западной Украины драпанули за границу не потому что в этом была необходимость и была "угроза жизни", а исключительно с корыстной целью. Одни, чтобы пожить НА ХАЛЯВУ. Другие, чтобы избежать ПРИЗЫВА. И все!!! А немцы и поверили: "Бедные несчастные "украинцы!"....
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