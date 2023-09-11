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Хватит быть прищепками на сосках

Хватит быть прищепками на сосках

Ассоциация гражданок Германии поделилась резонансным роликом: «Год назад мы поделились с беженцами из Украины многим, что у нас было.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Так большинство так называемых &quot;украинцев&quot; с Западной Украины  драпанули за границу не потому что в этом была необходимость и была &quot;угроза жизни&quot;, а  исключительно с корыстной целью. Одни, чтобы пожить НА  ХАЛЯВУ. Другие, чтобы избежать ПРИЗЫВА. И все!!! А немцы и поверили: &quot;Бедные несчастные &quot;украинцы!&quot;....
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