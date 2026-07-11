НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзюба на вопрос о лучшем тренере РПЛ: «Наверное, Талалаев. «Балтика» долго шла вверху, а концовку смазала – потом их немного понесло: «Мы боремся за титул». Наверное, чтобы команда не расслаблялась»

Экс-форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба ответил, кого считает лучшим тренером российской Премьер-лиги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии