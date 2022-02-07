Путин: непонятно, как перемещения войск РФ внутри страны пытаются представить угрозой

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном назвал непонятным, на каких основаниях перемещения войск на территории России пытаются представить угрозой соседним странам.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном назвал непонятным, на каких основаниях перемещения войск на территории России пытаются представить угрозой соседним странам.
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