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Путин: непонятно, как перемещения войск РФ внутри страны пытаются представить угрозой

Путин: непонятно, как перемещения войск РФ внутри страны пытаются представить угрозой

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном назвал непонятным, на каких основаниях перемещения войск на территории России пытаются представить угрозой соседним странам.

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