Желтый уровень опасности в Подмосковье: Погода готовит сюрприз - будьте внимательны и осторожны

Синоптики объявили жёлтый уровень опасности из‑за локальных гроз и ливней во второй половине дня 14 июля - жителей просят не оставлять детей без присмотра, держаться подальше от шатких конструкций и быть внимательнее на дорогах.
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