Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 420 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Я уже миллион раз писала на МТ, что единственной гарантией выступает ФИЗИЧЕСКИЙ УХОД США из НАТО, а НАТО из Восточной...Весточка из Киева...
  • Natalija Osminina
    То есть от Европы скоро не останется НИЧЕГО, кроме нищеты и бедлама. И зачем она такая США?))) А почему я взяла слово...Весточка из Киева...
  • Natalija Osminina
    А во-вторых, смысл содержания американцами  европейского НАТО в том, чтобы охранять Европу НЕ БЕСПЛАТНО. И рост проце...Весточка из Киева...

Путин допустил принятие новых решений по санитарной зоне на Украине. Столтенберг не страдал деменцией, будучи премьером Норвегии. Запад не говорит об обстрелах Белгорода из-за своей причастности к ним

Путин допустил принятие новых решений по санитарной зоне на Украине. Столтенберг не страдал деменцией, будучи премьером Норвегии. Запад не говорит об обстрелах Белгорода из-за своей причастности к ним

Фото: GLOBAL LOOK PRESS. Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут использовать дальнобойное западное оружие для атак по территории России, то Москве придется в очередной раз решать вопрос по санитарной зоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Хватит бредить, троллина!!! Требование  Путина- отодвинуть НАТО от границ России, а не приближаться к  НАТО по границе Украины с Венгрией, Польшей и Румынией (вдобавок к тому, что НАТО уже стоит на границе с Россией по Финляндии, Прибалтике и Польше). На кого работаешь, гнида? Хочешь ухлопать половину мужиков России ради того, чтобы приблизить НАТО к России?? Сколько тварей ползает по МТ, прикидываясь патриотами.
Ответить
21 час.
М
Мария
Вы в своём уме?
Ответить
18 час.
Natalija Osminina
Видимо, это обычный тролль.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх