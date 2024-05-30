Путин допустил принятие новых решений по санитарной зоне на Украине. Столтенберг не страдал деменцией, будучи премьером Норвегии. Запад не говорит об обстрелах Белгорода из-за своей причастности к ним

Natalija Osminina

Хватит бредить, троллина!!! Требование Путина- отодвинуть НАТО от границ России, а не приближаться к НАТО по границе Украины с Венгрией, Польшей и Румынией (вдобавок к тому, что НАТО уже стоит на границе с Россией по Финляндии, Прибалтике и Польше). На кого работаешь, гнида? Хочешь ухлопать половину мужиков России ради того, чтобы приблизить НАТО к России?? Сколько тварей ползает по МТ, прикидываясь патриотами.