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В Минтруде перечислили самых востребованных специалистов в 2029 году

В Минтруде перечислили самых востребованных специалистов в 2029 году

РИА Новости/Павел Лисицын Министерство труда и социальной защиты РФ разработало прогноз кадровой потребности на период с 2024 по 2029 год, согласно которому к 2029 году наибольший рост в этом ключе ожидает отрасль по оказанию персональных услуг.

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