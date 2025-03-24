В Минтруде перечислили самых востребованных специалистов в 2029 году

РИА Новости/Павел Лисицын Министерство труда и социальной защиты РФ разработало прогноз кадровой потребности на период с 2024 по 2029 год, согласно которому к 2029 году наибольший рост в этом ключе ожидает отрасль по оказанию персональных услуг.