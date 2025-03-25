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Царьград

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Скандал в Белом доме: может ли Майк Уолтц потерять должность из-за утечки?

Скандал в Белом доме: может ли Майк Уолтц потерять должность из-за утечки?

Помощнику президента США Майку Уолтцу угрожает увольнение после утечки данных об ударах по Йемену. Белый дом обсуждает его дальнейшую судьбу, а президент Трамп вынужден принять решение в ближайшие дни.

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