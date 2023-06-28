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Дзанетти о саудовцах: «Из-за Роналду сработал принцип домино. Не знаю, станут ли они антагонистами европейского футбола, но с ними трудно конкурировать»

– Что вы думаете о футбольном буме в Саудовской Аравии и решении игроков получить такой опыт? Может ли футбол Саудовской Аравии стать антагонистом для европейского? – После перехода Роналду сработал принцип домино.

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