Дзанетти о саудовцах: «Из-за Роналду сработал принцип домино. Не знаю, станут ли они антагонистами европейского футбола, но с ними трудно конкурировать»

– Что вы думаете о футбольном буме в Саудовской Аравии и решении игроков получить такой опыт? Может ли футбол Саудовской Аравии стать антагонистом для европейского? – После перехода Роналду сработал принцип домино.
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