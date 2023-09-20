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Серджо Скариоло утверждает, что не встречался с руководством «Реала», тем самым опровергая заявление владельца «Виртуса». Дело может перейти в суд

Серджо Скариоло, вопреки слухам, никогда не встречался с мадридским «Реалом» и рассматривает возможность подачи судебного иска против «Виртуса», утверждающего обратное и уволившего его на прошлой неделе.

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