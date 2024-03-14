Дополнительные гарантии матерям при выходе на пенсию.

Общий пенсионный возраст для женщин, на 5 лет ниже, чем для мужчин (58 лет / 63 года).Периоды ухода за детьми в возрасте до 3 лет включаются в стаж (до 12 лет в общей сложности) и учитываются при определении размера пенсии.