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Дополнительные гарантии матерям при выходе на пенсию.

Дополнительные гарантии матерям при выходе на пенсию.

Общий пенсионный возраст для женщин, на 5 лет ниже, чем для мужчин (58 лет / 63 года).Периоды ухода за детьми в возрасте до 3 лет включаются в стаж (до 12 лет в общей сложности) и учитываются при определении размера пенсии.

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