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Петербург заработал 1,04 трлн рублей без федеральной помощи

Петербург заработал 1,04 трлн рублей без федеральной помощи

Бюджет Петербурга уже наполнился на 1,071 трлн рублей, а расходы составили 1,06 трлн рублей. Большая часть суммы поступила городу за счет налогов на доходы физлиц и на прибыль организаций.

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