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На встрече с Рубио Лавров подтвердил приверженность Москвы «духу Анкориджа

На встрече с Рубио Лавров подтвердил приверженность Москвы «духу Анкориджа» Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели.

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