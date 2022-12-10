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Анкалаев против Блаховича, Пимблетт – Гордон и другие бои на UFC 282

В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе состоится UFC 282. В главном событии вечера пройдет бой за вакантный титул в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым (17-1) и Яном Блаховичем (29-9).

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