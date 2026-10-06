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Газета.ру

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Россия объявила стартовый состав на матч с Нигерией

Россия объявила стартовый состав на матч с Нигерией

Сборная России по футболу объявила стартовый состав на товарищеский матч с Нигерией.Россия: Максименко, Круговой, Осипенко, Мелехин, Садулаев, Миранчук, Соболев, Вахания, Батраков, Кисляк, Обляков.

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