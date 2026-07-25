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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Зобнина 10 очков с «Родиной». Полузащитник «Спартака» отдал ассист и сделал 10 возвратов владения

«Спартак» дома разгромил «Родину» в 1-м туре Альфа-Банк РПЛ (3:0). Роман Зобнин отыграл весь матч, отдал ассист на Данила Пруцева, получил бонус за сухой матч и совершил 10 возвратов владения на 3 бонусных очка.

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