Ирину Шейк заподозрили в романе с бывшим возлюбленным Кендалл Дженнер

Модель Ирина Шейк спровоцировала слухи о новом романе. По данным блога о знаменитостях Deuxmoi, девушку заметили в ресторане в Хэмптонсе в компании звезды НБА Девина Букера, который ранее встречался с моделью Кендалл Дженнер.