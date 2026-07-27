Ирину Шейк заподозрили в романе с бывшим возлюбленным Кендалл Дженнер

Модель Ирина Шейк спровоцировала слухи о новом романе. По данным блога о знаменитостях Deuxmoi, девушку заметили в ресторане в Хэмптонсе в компании звезды НБА Девина Букера, который ранее встречался с моделью Кендалл Дженнер.
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