Авиапассажиры, вылетающие с Камчатки, начали вывозить в багаже красную икру добытую в ходе нынешней путины.
С Камчатки начали вывозить свежую лососевую икру
Комментарии
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лл
лина любимцева
Где Камчатка и где Приморье.... А на Камчатке делают САМУЮ ВКУСНУЮ КРАСНУЮ РЫБУ и КРАСНУЮ ИКРУ!! Остальные - Сахалин, Магадан и в том числе Приморье - ХАЛТУРЩИКИ!! Их продукцию есть не возможно!! Камчатским производителям в подметки не годятся... Вот и злобствуют...
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