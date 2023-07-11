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С Камчатки начали вывозить свежую лососевую икру

С Камчатки начали вывозить свежую лососевую икру

Авиапассажиры, вылетающие с Камчатки, начали вывозить в багаже красную икру добытую в ходе нынешней путины.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Где Камчатка и где Приморье.... А  на Камчатке делают САМУЮ ВКУСНУЮ  КРАСНУЮ РЫБУ и КРАСНУЮ ИКРУ!! Остальные - Сахалин, Магадан и в том числе Приморье - ХАЛТУРЩИКИ!! Их продукцию есть не возможно!! Камчатским производителям в подметки не годятся... Вот и злобствуют...
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