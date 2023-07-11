С Камчатки начали вывозить свежую лососевую икру

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лина любимцева

Где Камчатка и где Приморье.... А на Камчатке делают САМУЮ ВКУСНУЮ КРАСНУЮ РЫБУ и КРАСНУЮ ИКРУ!! Остальные - Сахалин, Магадан и в том числе Приморье - ХАЛТУРЩИКИ!! Их продукцию есть не возможно!! Камчатским производителям в подметки не годятся... Вот и злобствуют...