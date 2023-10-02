Главные сражения в новостях недели «Позор еврейского народа» Зеленский всю прошедшую неделю отмалчивался после нацистского дефиле в Канаде, Владимир Владимирович устроил битву за бензин, Дмитрий Медведев «грозно рычал, прутиком грозил», Байден хотел залезть на большое дерево и избежать шатдауна.
Путин бился за бензин, а Медведев с «новоиспечённым кретином»
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W
Walery
Зато мажоров в избытке - их поведение не меняется...
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8 час.
фарид сабиров
Знакомый работал в службе безопасности нефть компании. Так вот на корпоративе в кулуарах руководство проболталось что они уже столько наворовали и им плевать на все. И если прижмут и начнут заставлять снизить цены. Дешевле и прибыльнее все уничтожить. Но не снижение цен . Так что мечты о дешевом бензине это из области. На кость выкуси
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1 час.
Зоя Копань
Вот уроды предприниматели , конечно им не выгодно продавать бензин в стране где сейчас очень важен бензин и на полях и на СВО, им начхать на народ , им надо чтобы продать этот бензин за границей поиметь доллары и оставить их там, что хорошо отдыхалось на Бали, а Путин с ними все яшкается, значит если выводить топлево за границу, должны быть для этого другие совершенно налоги!
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45 мин.
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