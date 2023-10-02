Путин бился за бензин, а Медведев с «новоиспечённым кретином»

Знакомый работал в службе безопасности нефть компании. Так вот на корпоративе в кулуарах руководство проболталось что они уже столько наворовали и им плевать на все. И если прижмут и начнут заставлять снизить цены. Дешевле и прибыльнее все уничтожить. Но не снижение цен . Так что мечты о дешевом бензине это из области. На кость выкуси

Зоя Копань

Вот уроды предприниматели , конечно им не выгодно продавать бензин в стране где сейчас очень важен бензин и на полях и на СВО, им начхать на народ , им надо чтобы продать этот бензин за границей поиметь доллары и оставить их там, что хорошо отдыхалось на Бали, а Путин с ними все яшкается, значит если выводить топлево за границу, должны быть для этого другие совершенно налоги!