Обзор Adata Legend 970 1 Тбайт: PCIe 5.0-накопитель с моторчиком

Материнские платы с поддержкой PCIe 5.0 присутствуют на рынке уже почти два года, однако устройства, которые могут воспользоваться преимуществами этой скоростной шины, редки, и число их разновидностей составляют единицы.
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