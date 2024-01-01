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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Я не чувствую этого здесь». Деннису Шредеру не хватает единства сборной Германии в «Торонто»

«Здесь очень непростая культура. Тренер Дарко проделал отличную работу, внедрив свою систему в организацию, но я думаю, что нам просто нужно ей следовать.

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