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Царьград

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Китай на секретной встрече признался во всём: "США взломали тоже мы" - WSJ

Китай на секретной встрече признался во всём: "США взломали тоже мы" - WSJ

"США взломали тоже мы", - Китай на секретной встрече признался во всём. Газета WSJ публикует провокационные откровения на фоне растущего напряжения между Пекином и Вашингтоном.

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