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RT Russia

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В Домодедово у бортпроводницы изъяли 15 бутылок элитного вина

В Домодедово у бортпроводницы изъяли 15 бутылок элитного вина

Сотрудники Домодедовской таможни изъяли 15 бутылок элитного итальянского вина стоимостью почти 2 млн рублей, сообщили в ФТС России По данным ведомства, алкоголь обнаружили в багаже 41-летней бортпроводницы, прибывшей рейсом из Вьетнама.

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