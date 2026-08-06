В Домодедово у бортпроводницы изъяли 15 бутылок элитного вина

Сотрудники Домодедовской таможни изъяли 15 бутылок элитного итальянского вина стоимостью почти 2 млн рублей, сообщили в ФТС России По данным ведомства, алкоголь обнаружили в багаже 41-летней бортпроводницы, прибывшей рейсом из Вьетнама.
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